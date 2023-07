Roma, ufficiale la cessione di Baldi: il portiere si trasferisce al Giugliano

Altra cessione in casa Roma: il giovane portiere Gabriele Baldi si trasferisce a titolo definitivo al Giugliano. Il club lo ha ufficializzato sui social augurando il meglio per il futuro al classe 2004. Mourinho lo aveva convocato a Bologna in una delle ultime gare della stagione, ma non ha mai esordito in prima squadra. Un altro giovane lascia Trigoria dopo Missori e Volpato che sono andati al Sassuolo. Pinto adesso dovrà pensare quasi esclusivamente al mercato in entrata con la ricerca del centravanti.