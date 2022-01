Roma, tentativo a vuoto del Fulham per Diawara. Ciervo-Sassuolo, nuovo incontro

Il club inglese ci ha provato per il guineano, ma senza successo. Previsto un vertice tra gli agenti del 2002 e i neroverdi per definire il trasferimento

La Roma vorrebbe un ultimo colpo a centrocampo, ma finché non andrà via Diawara la situazione non cambierà. E per il guineano in questi giorni sono arrivate diverse offerte, dall'Italia e non solo. Come riporta 'calciomercato.it', anche il Fulham ha effettuato un tentativo, andato però a vuoto. Il mediano classe '97, di rientro dalla Coppa d'Africa, per ora resta a Trigoria in attesa dell'offerta giusta, ma in ogni caso più che pronto a rimanere in giallorosso nonostante il pochissimo spazio. In tema uscite sono ore caldissime per il passaggio di Riccardo Ciervo, attualmente in prestito alla Sampdoria, al Sassuolo. In serata è previsto un nuovo incontro tra l'entourage del talento del 2002 e il club neroverde per definire gli ultimi dettagli del trasferimento.