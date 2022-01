Roma, Diawara alla Nzonzi: tante offerte ma per ora vince il no

Sfumato l’interesse del Torino è subentrato quello del Venezia che si aggiunge a Valencia, Sampdoria e Cagliari. Ma il giocatore vorrebbe restare

Dopo Nzonzi è il turno di Diawara. L’ultimo colpo di mercato e il futuro della regia romanista dipendono ancora da un esubero che tentenna. In estate il francese aveva rifiutato qualsiasi destinazione impedendo a Sergio Oliveira (o Anguissa) di arrivare a Trigoria. Poi aveva scelto il Qatar, a mercato in entrata chiuso. Il rischio è che possa ripetersi lo stesso copione con Diawara. Il guineano tornerà domani nella capitale dopo l’esperienza in coppa d’Africa. Ma tramite il suo entourage ha fatto sapere di non aver molta voglia di fare le valigie vista la scadenza del contratto nel 2024. Eppure le buone offerte non mancano per un giocatore che in questa stagione ha giocato solo una partita da titolare. Sfumato l’interesse del Torino è subentrato quello del Venezia che si aggiunge a Valencia, Sampdoria e Cagliari. Ma il tempo stringe e i club sopracitati hanno fretta di andare su altri obiettivi se la porta di Diawara resterà chiusa. Tiago Pinto lo ha convocato per un chiarimento. In soldoni: se resti hai poco spazio. O zero. La palla ripassa quindi ad Amadou che in estate aveva detto no al Galatasaray. La Roma punta al prestito con obbligo di riscatto sugli 8 milioni. La partenza di Diawara permetterebbe a Pinto di fare un colpo last minute a centrocampo. Anche in questo caso le soluzioni cominciano a tramontare: Ndombele è vicino al Psg, Kamara è nel mirino dello United e Nandez è a un passo dalla Juve. Restano il vecchio pallino Xhaka e il solito nome a sorpresa. Per ora, la sorpresa, sarebbe però vedere Diawara con un’altra maglia.