Roma, sondaggi per Emerson e Dimarco. E il Chelsea scrive a Spinazzola…

I giallorossi hanno chiamato Chelsea e Inter per capire eventuali cifre: dai Blues la richiesta è stata di 25 milioni. E intanto Marina Granovskaia manda un messaggio a Spinazzola

La Roma si muove per il sostituto di Spinazzola. Dopo il grave infortunio dell'esterno nel match col Belgio di ieri, i giallorossi hanno sondato due piste per rinforzare la fascia sinistra rimasta orfana del suo titolare. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la prima chiamata è partita in direzione Londra sponda Chelsea: al centro Emerson Palmieri, arrivato ai Blues proprio da Trigoria e che prenderà il posto di Spinazzola anche in Nazionale. La richiesta degli inglesi, però, è stata molto importante: 25 milioni di euro. Tra l'altro Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, stava seguendo da vicino l'Europeo di Spinazzola e - tra i vari Conte e Spalletti - anche lei ha mandato un messaggio al calciatore facendogli sentire la sua presenza. Decisamente tanti e anche per questo c'è un'altra chiamata che invece è arrivata all'Inter, per Federico Dimarco. Stavolta la richiesta dei nerazzurri, che vorrebbero trattenere il giocatore rientrato dal prestito all'Hellas Verona, è stata di 10 milioni. Primi sondaggi, ora sarà da valutare se la Roma sceglierà di approfondire ulteriormente queste due piste.