Roma, si lavora al rinnovo di Dybala: fissato un summit per il prossimo mese

La Roma vuole tenersi a tutti i costi Paulo Dybala. L'argentino, nonostante i fastidi fisici che non gli permettono di avere una costante frequenza in campo, è un punto fermo della squadra di José Mourinho e i tifosi non vedono l'ora di vederlo in azione al fianco di Lukaku. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Tiago Pinto è pronto a incontrare l'agente del giocatore, Jorge Antun, per delineare le prossime mosse in vista del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025. L'obiettivo del dirigente portoghese, è quello di prolungare la permanenza di Dybala nella Capitale fino al 2027. Il mese prossimo potrebbe essere quello decisivo per trovare l'intesa definitiva. C'è grande ottimismo tra le parti, visto che lo stesso talento argentino ha manifestato il proprio desiderio di rimanere nella Roma. Sicuramente ci sarà bisogno di un ritocco all'ingaggio, che si dovrebbe attestare sui 6 milioni fissi più importanti bonus.