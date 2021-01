Roma, senti Ancelotti: “Bello avere qui Olsen, parleremo con l’agente per tenerlo a titolo definitivo”

Ancelotti esce allo scoperto su Robin Olsen. Come raccontato alcuni giorni fa, l’Everton vorrebbe riscattarlo dalla Roma visto che negli ultimi mesi ha convinto i Toffees, che nelle ultime ore del mercato estivo è volato in prestito in Premier. A confermarlo è stato lo stesso manager italiano in conferenza stampa: “Ci fa piacere averlo qui, è un portiere che ha esperienza, quindi credo che parleremo con lui e l’agente per trovare una soluzione e farlo restare qui in maniera permanente. Può accadere a gennaio o a giugno”. Ancelotti continua: “Nelle partite in cui è stato schierato ha fatto bene, era a suo agio, calmo e tranquillo. Penso che dia anche un buon sostegno a Jordan (Pickford il titolare dell’Everton, ndr).