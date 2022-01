Roma, sei giorni per il regista: un intreccio può favorire Xhaka

Arthur è in odore di Arsenal. L'arrivo di un altro regista potrebbe liberare lo svizzero, ma tutto dipende dalla cessione di Diawara

Il nome più seguito e nominato negli ultimi giorni è stato quello di Kamara del Marsiglia, ma l’attesa ha fatto crescere gli estimatori che ora si chiamano Manchester United e Aston Villa. E si sa, la Premier è tutta un’altra cosa. E’ lì che gioca Granit Xhaka, ormai quasi sopportato dai tifosi dell’Arsenal. Lo svizzero è stato a un passo dalla Roma in estate prima di rinnovare il contratto coi Gunners. Col possibile arrivo di Arthur a Londra, però, il rinnovo potrebbe non bastare. Per questo Tiago Pinto si è rifatto sotto sperando di poter strappare un prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto sui 20. Difficile, ma non impossibile arrivarci già entro il 31 gennaio. Altrimenti sarà rimandato a giugno. Nel frattempo si vagliano anche altre soluzioni meno impegnative. E’ il caso di Banega. L’argentino, bandiera di Siviglia e Valencia, vuole tornare nel calcio che conta a avrebbe avuto un primo contatto con la Roma. In scadenza, e portoghese, è Xeka del Lille così com Grillitsch. Prendibili per 7-8 milioni. Quelli che Pinto si aspetta di ricavare da Diawara. Il guineano sta per tornare in Italia e vaglierà diverse offerte. Quella più interessante al momento riguarda il Torino, ma occhio pure a Cagliari, Samp o Valencia. Senza la cessione dell’ex bolognese la caccia al regista verrebbe rimandata in estate. Tutto in sei giorni quindi, c’è chi ci ha creato un mondo intero. Alla Roma potrebbero bastare per far allargare un po’ di più il sorriso a Mou.