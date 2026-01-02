Roma, Raspadori prende tempo: 3-4 giorni per decidere. Su di lui Lazio e Galatasaray

Sky Sport ha diffuso un aggiornamento in merito all'affare Roma-Atletico Madrid per Raspadori. Secondo l'emittente satellitare i Colchoneros nel colloquio odierno con Raspadori ha comunicato all'ex Napoli di aver raggiunto un accordo con i giallorossi per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Jack, secondo Sky, si sarebbe preso 3-4 giorni per decidere il proprio futuro. Sull'attaccante classe 2000 si registra l'interesse anche di Lazio e Galatasaray, con i biancocelesti che dopo la cessione di Castellanos al West Ham per 30 milioni sarebbero disposti ad acquistare l'ex Napoli a titolo definitivo. Secondo Matteo Moretto, nell'ultimo video diffuso sul canale YouTube di Fabrizio Romano, novità e nuovi contatti sono previsti nelle prossime ore: Raspadori, arrivato all'Atletico Madrid appena la scorsa estate dal Napoli, immaginava di finire la stagione tra le fila dei Colchoneros e ora starebbe valutando l'opportunità di tornare in Italia. Risposte definitive lato calciatore, dopo l'accordo totale raggiunto tra i due club quest'oggi, potrebbero arrivare nella giornata di lunedì.