Roma, presente anche Mendes alla presentazione di Mou: si parla di Rui Patricio?

Oltre ad assistere alla presentazione di Mourinho, il portoghese potrebbe aver approfittato dell'occasione per parlare con Tiago Pinto del portiere della nazionale lusitana

Oggi c'è stata la presentazione diJosé Mourinho come nuovo allenatore della Roma. Presenti 67 testate accreditate tra cui alcuni giornalisti provenienti dalla Cina. Ad assistere alla conferenza stampa anche Jorge Mendes, procuratore dello Special One. Che possa essere un indizio di calciomercato? Il club giallorosso da tempo sarebbe sulle tracce di Rui Patricio, portiere del Wolverhampton, che ha lo stesso agente del portoghese. Oltre ad assistere alla presentazione di Mourinho, Mendes potrebbe aver approfittato dell'occasione per parlare con Tiago Pinto del portiere della nazionale lusitana.