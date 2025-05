Roma, piani per la difesa: in pole c’è Solet, piacciono anche Kossounou e Leoni

La Champions cambierebbe diverse cose, in primis il budget per il mercato. Per questo ogni piano di rafforzamento avrà bisogno ancora di qualche giorno, anche in base alla scelta del nuovo allenatore. Ma qualche preferenza ovviamente Ghisolfi e Ranieri già ce l'anno soprattutto per quel che riguarda la difesa. L'addio al calcio di Hummels, il mancato ritorno di Hermoso e i dubbi su Kumbulla impongono una scelta obbligata per il terzo centrale del pacchetto da affiancare a Ndicka e Mancini. Il primo nome della lista porta a Udine dove gioca Oumar Solet. Il difensore francese, però, in questo scorcio di campionato ha attirato l'interesse di diverse big che con poca lungimiranza non hanno colto l'occasione a gennaio quando era in uscita dal Salisburgo. Tra loro c'è anche la Roma che proverà comunque a infilarsi tra Napoli e Inter per provare a convincere l'Udinese e il calciatore. Solet era già nei pensieri di Tiago Pinto un paio di anni fa e oggi rappresenta uno dei prospetti più interessanti in serie A.