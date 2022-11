Roma, piace il gigante serbo Pavlovic. Nel 2019 la Lazio lo scartò

Il Mondiale mette in mostra nuovi talenti o serve per confermare quanto di buono già fatto vedere. E' il caso di Strahinja Pavlovic che milita nel Salisburgo e piace a mezza Europa. Il difensore centrale piace ad alcuni club di Premier e alla Juventus, ma negli ultimi giorni anche la Roma sembra interessata come riporta Calciomercato.com. Il serbo, nel 2019, è stato ad un passo dalla Lazio. Tare aveva raggiunto un accordo da 5.5 milioni di euro con il Partizan, sua ex squadra, ma l’affare saltò poiché il giocatore non superò le visite mediche. Un rimpianto per la Lazio, che potrebbe diventare ancora più grande se il gigante 21 enne (1,94 cm) dovesse approdare in giallorosso.