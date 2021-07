Roma, per la fascia sinistra spunta il nome di Vina del Palmeiras

Il difensore è stato acquistato a gennaio 2020 per 4,5 milioni ed è un terzino polivalente, riuscendo a ricoprire anche il ruolo di difensore centrale

Dopo l'infortunio di Spinazzola in Nazionale, con la rottura del tendine d'Achille, la Roma è alla ricerca di un terzino per la fascia sinistra. Un nuovo nome, riporta Sportitalia, è MatiasVina del Palmeiras. Il difensore è stato acquistato a gennaio 2020 per 4,5 milioni ed è un terzinopolivalente, riuscendo a ricoprire anche il ruolo di difensore centrale. In passato è stato anche seguito dal Milan. Vina è solo uno dei tanti nomi sulla lista di Tiago Pinto, che si è ritrovato a dover sostituire un giocatore fondamentale come Spinazzola: si monitora anche Cucurella, classe '98 in forza al Getafe.