La Roma ci prova per Cucurella, sullo spagnolo anche il Brighton

Lo spagnolo si aggiunge all'elenco dei possibili sostituti di Spinazzola

Roma e Brighton & Hove Albion sono pronte a darsi battaglia per Marc Cucurella. Secondo quanto riporta TheAthleticUK, il classe '98 in forza al Getafe sarebbe finito nel mirino di José Mourinho e del club inglese. L'ex Barcellona ha una clausola rescissoria da 18 milioni di euro e sarà impegnato a Tokyo con la Spagna nelle Olimpiadi. Per questo motivo è difficile pensare che il suo futuro verrà chiarito prima della fine dei Giochi Olimpici, in programma dal 22 luglio al 7 agosto. Cucurella, cresciuto nelle giovanili blaugrana, si è formato come terzino sinistro, ma è stato impiegato molte volte anche come esterno di centrocampo a sinistra. Dotato di grande corsa, lo spagnolo è sarebbe quindi stato cercato dallo Special One come possibile sostituto di Spinazzola, in un ruolo che lo stesso Cucurella ha detto a più riprese di preferire rispetto ad una posizione più avanzata.