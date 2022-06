Roma, occhi aperti su Cuadrado: il colombiano lascerà la Juve

Il terzino destro, chiuso da Molina e in lite per il rinnovo, è sul mercato. Cartellino dal valore basso ma la concorrenza non manca

Esperienza, carisma e carattere. Gli ingredienti per una Roma all’altezza di Mourinho sono noti da tempo. Lo testimonia l’arrivo di Matic, lo evidenziano altre trattative in corso. Una di queste porta a un altro classe 1988 scontento e in partenza. Si tratta di Juan Cuadrado che vede la fascia destra chiusa dall’imminente arrivo di Molina alla Juventus. Il colombiano ha chiesto la cessione e ha il contratto in scadenza 2023. Non è scivolata via senza tensione la questione legata al rinnovo, scattato il prolungamento automatico qualche settimana fa si è interrotta la trattativa per spalmare lo stipendio da 5 milioni. Il club bianconero aveva proposto al colombiano un biennale da 3 milioni netti a stagione, il terzino ha detto no. Così la Juve ha lanciato un messaggio piuttosto chiaro a Cuadrado: ora se vuoi puoi andare.

Appena saputo della situazione Mourinho ha drizzato le antenne visto che ritiene lo juventino come uno dei più forti esterni del nostro campionato. L’offerta non dovrà essere inferiore ai 4 milioni a stagione per due anni. La Juve per una cessione all’estero era disposta a regalare il cartellino al giocatore, in caso di cessione in Italia vuole qualcosa in cambio. Comunque meno di quanto viene chiesto per altri giocatori in corsa per la fascia come Bellerin o Celik. L’affare non riguarderebbe comunque in nessun modo Zaniolo. Cuadrado si alternerebbe con Karsdorp a destra avendo ovviamente la certezza di partire titolare nelle partite che contano. Ma la concorrenza è alta, su di lui ci sono anche Everton e West Ham oltre alle ricche offerte dal Qatar. Molto dipenderà dalla voglia di Cuadrado di giocare ancora in Italia e dallo stipendio proposto dalla Roma che in questi giorni conta di risparmiare parecchi milioni dalle partenze certe di alcuni esuberi come Santon e Diawara.