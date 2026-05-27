La Roma lo aveva già messo nella lista dei possibili acquisti la scorsa estate, prima dell'arrivo di Wesley. E ora il nome di Agustin Giay è tornato tra gli obiettivi per la prossima stagione. Il terzino argentino del Palmeiras è valutato circa 15 milioni dopo essere stato preso due anni fa a 7 dal club brasiliano. Ma chi è Giay?

Nasce il 16 gennaio 2004 a San Carlos Centro (Santa Fe), Argentina. Il suo legame con il calcio inizia dopo pochi mesi dato che è figlio del tecnico Maxi Giay. Comincia a dare i primi calci al pallone a 4 anni e passa al Club Atlético Argentino (una società di San Carlos) in giovane età prima di trasferirsi direttamente al San Lorenzo, uno dei club più prestigiosi del Paese, a 15 anni. Dopo aver convinto gli osservatori del Ciclòn giocando un torneo in prova a San Luis, il giovane Agustin ha continuato ad imporsi come uno dei migliori talenti vincendo diversi campionati giovanili da mediano. E proprio il suo passato da centrocampista lo aiuta quando è costretto a giocare in zona più arretrata, come fa ora nel Palmeiras - che lo ha acquistato due estati fa per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.