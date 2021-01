Montiel-Roma più vicini: River Plate eliminato dalla Copa Libertadores

È Gonzalo Montiel il nome più caldo per la fascia destra della Roma. L’argentino in forza al River Plate piace ai giallorossi, che stanno portando avanti i contatti per l’esterno classe ’97, 24 anni compiuti il primo di gennaio. Nei giorni scorsi si è parlato di un’accelerata – in direzione della capitale – programmata appena conclusa l’avventura del River in Copa Libertadores. Eliminazione che si è materializzata, come prevedibile dopo il pesante 0-3 dell’andata, questa notte. I Millionarios hanno sfiorato l’impresa vincendo 2-0 in casa del Palmeiras: i gol di Rojas e Santos Borré non sono bastati per ribaltare il passivo. Montiel, titolare come sempre nel 3-5-2 di Gallardo, si è fermati quindi in semifinale e ora il ragazzo nato a Gonzalez Catan sembra sempre più vicino alla Roma.