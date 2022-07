Roma, non solo Muriel e Pasalic: con l’Atalanta si è parlato anche di Toloi

Muriel, Pasalic e non solo. Nei discorsi andati in scena con l’Atalanta nell’ultima settimana si è parlato anche di un possibile ritorno. Quello di Rafael Toloi. Il difensore azzurro, che ha giocato nella Roma tra gennaio e giugno del 2014, ha il contratto in scadenza nel 2024 e con il riscatto di Demiral rischia di vedere poco il campo. L’italo-brasiliano, 31 anni, è abituato da anni a giocare nella difesa a tre e ha sempre mantenuto un bel ricordo della capitale nonostante in questi anni sia diventato un simbolo di Bergamo tanto da diventare capitano.