Roma, no a Carlos Vinicius: Pinto non vuole prendere giocatori dal Benfica

Il gm della Roma non vorrebbe prendere nessuno dalla sua ex squadra

La Roma viaggia spedita verso due nomi: Granit Xhaka e Rui Patricio. Entrambi sono i nomi scelti da Mourinho per rinforzare la porta e il centrocampo, ma anche l'attacco andrà puntellato. Oltre a Belotti si è parlato in queste ore anche Carlos Vinicius, in prestito al Tottenham con lo Special One negli ultimi mesi ma di proprietà del Benfica. Come riporta 'Sky Sport', però, la Roma ha escluso il suo arrivo per un motivo preciso: Tiago Pinto non vorrebbe prendere giocatori dal 'suo' Benfica. Un principo che ovviamente escluderebbe anche Vlachodimos e Weigl, altri due giocatori dei portoghesi accostati alla Roma.