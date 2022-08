Roma, Mourinho alza l’asticella: davanti Belotti, dietro Lindelof o Gabriel

Josè Mourinho alza l’asticella. Dopo gli arrivi di giocatori d’esperienza e qualità come Dybala, Matic e Wijnaldum, il tecnico della Roma non si accontenta: vuole anche un centravanti di riserva e un difensore centrale mancino. Come scrive gazzetta.it, per l’attacco, il nome è quello di Andrea Belotti che ormai da settimane attende la chiamata definitiva dei capitolini. Tiago Pinto è da ieri a Milano per sbloccare quelle cessioni propedeutiche all’arrivo della punta che si sta allenando da solo a Palermo. La situazione non è semplice perché il gm romanista si trova alle prese con giocatori difficili da piazzare, da Kluivert e Felix fino a tutti gli esuberi che sono ancora a Trigoria e non intendono rinunciare a un euro di stipendio, anche a costo di non giocare.