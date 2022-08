Belotti, priorità Roma ma aumenta la concorrenza: opzioni Bologna e Salernitana

La Roma spera ancora di ingaggiare Belotti, ma il tempo scorre e le cessioni necessarie non si concretizzano. E allora i rischi e i pericoli aumentano, la concorrenza si fa più fitta e stringente sul Gallo. L'ex capitano del Torino continua a dare priorità ai giallorossi, ma intanto si fanno avanti altri club: come riporta 'Il Tempo', la Salernitana e il Bologna sono le due opzioni più concrete - oltre alla Roma - in Italia. Lo stesso Bologna che non trova l'accordo per Shomurodov e che blocca l'ex granata. Un giro di incastri. All'estero ci sono sempre Galatasaray e Nizza. Per tesserare Belotti serve la cessione a titolo definitivo, come chiesto dai Friedkin, dell'uzbeko o di Afena-Gyan.