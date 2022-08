Roma, mercato senza tregua: accordo totale col Gallo Belotti

Prima la maschera, poi la mano sotto il mento e infine il verso della cresta. Non è un nuovo ballo di gruppo ma la danza di mercato di una Roma che continua a far sognare i tifosi. In attesa dello sbarco di Wijnaldum e con un Dybala già a Trigoria da tempo, infatti, è arrivato il momento di conoscere il Grande Raccordo Anulare pure per il Gallo Belotti. Il sì dell’ex bomber del Torino è arrivato da tempo, dopo la solita chiamata di Mourinho. Anche dal punto di vista economico è tutto apposto dopo il contatto tra Pinto e l’entourage composto dal papà e da un legale: biennale (con possibile opzione sul 3°) da 2,8 milioni a salire a 3,5 inclusi bonus.

Cosa manca per evitare un ritorno di fiamma del Valencia? La partenza di almeno una pedina davanti. Ma anche su questo punto ormai ci siamo. Carles Perez potrebbe imbarcarsi per la Spagna già domani col Celta Vigo disposto a inserire l’obbligo di riscatto che scatta dopo un tot presenze. Più in salita la cessione di Shomurodov visto che né Torino né Bologna vogliono inserire l’obbligo di riscatto. Ma per far entrare il Gallo a Trigoria basta una partenza. La volontà della Roma è quella di presentarlo insieme a Wijnaldum domenica all’Olimpico. Altrimenti si slitterà alla prossima settimana. Belotti, che si trova in Sicilia con la moglie e la figlia, ha già pronta la valigia. E l’Olimpico non vede l’ora di sentire il canto del Gallo.