Roma, mani sul futuro: rinnovati i contratti di Zalewski e Ciervo

La Roma anticipa il futuro e blinda due talenti della Primavera. I giallorossi hanno trovato l’accordo per i rinnovi di Nicola Zalewski e Riccardo Ciervo. Entrambi hanno prolungato il loro contratto fino a giugno del 2024. Morgan De Sanctis, responsabile delle operazioni, da tempo aveva avviato i contatti con l’agenzia di Giampiero Pocetta (procuratore di Lorenzo Pellegrini) che detiene i diritti di entrambi, per trovare un’intesa. Come appreso da Forzaroma.info, nelle ultime ore la Roma ha deciso di accelerare e blindare i due giovani, nonostante il loro contratto fosse in scadenza solo nel 2022.

Nicola Zalewski era stato il primo 2002 ad essere messo sotto contratto dalla Roma e anche questa volta è stato il primo della sua annata a firmare il rinnovo. I due prolungamenti sono solo i primi di diverse operazioni che verranno presto ufficializzate. I prossimi ad essere annunciati saranno Ndiaye e Bove, anche loro con firma fino al 2024. Poi toccherà a Milanese, esploso quest’anno e già con un assist all’attivo in prima squadra, e Darboe, che però ha già un contratto fino al 2023. C’è tutta l’intenzione di andare avanti insieme, ma l’appuntamento è per fine mercato.

Valerio Salviani – Marco Prestisimone