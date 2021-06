Roma, l’Inter torna su Florenzi. Si pensa all’esterno dell’Arsenal Saka

Mourinho si è espresso così sul laterale dei Gunners: "Credo che sia molto talentuoso, è in fiducia e può giocare in molte posizioni"

Il Paris Saint Germain sarebbe sul punto di acquistare Hakimi dall'Inter, con i nerazzurri che stanno monitorando diversi profili per sostituirlo. I nomi più gettonati sarebbero quelli di Lazzari, Bellerin, Zappacosta e Florenzi. Tramontata l'ipotesi di rimanere a Parigi come scrive Libero, il laterale ex capitano della Roma sarebbe il profilo ideale per l'Inter che lo monitora da anni. Il calciatore tornerà nella Capitale ma la sua esperienza con i giallorossi può considerarsi conclusa. La Roma nel suo ruolo sta monitorando il calciatore 19enne dell'Arsenal Bakayo Saka, che ha ancora 3 anni di contratto con i londinesi. Sul calciatore si è anche espresso José Mourinho ai microfoni di TalkSport, commentando le prestazioni della nazionale inglese: “Il ragazzo è giovane, ma ha esperienza in grandi club e nel miglior campionato del mondo. Credo che sia molto talentuoso, è in fiducia e può giocare in molte posizioni. Credo davvero in Saka perché penso che sia un bravo ragazzo". Il giocatore è già stato seguito dai giallorossi più di un anno fa. Per il calciatore l'Arsenal chiede una cifra vicina ai 60 milioni di euro.