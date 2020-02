Roma, obiettivo Saka dell’Arsenal? Osservatori nella partita contro l’Olympiakos

Nell’Arsenal di Arteta c’è un giocatore che ha stupito addetti ai lavori e tifosi: è Bukayo Saka, terzino anglo-nigeriano classe 2001 che ha regalato a Lacazette l’assist vittoria giovedì nella partita di Europa League contro l’Olympiakos. E proprio quella sera – riportano i media locali – c’era una schiera di osservatori da tutto il mondo per seguire alcuni giocatori di entrambe le squadre: tra queste c’erano anche quelli della Roma, in cerca di un terzino che possa diventare il nuovo titolare della fascia sinistra la prossima stagione. Difficile che l’Arsenal se ne privi: già nel giro delle nazionali giovanili, ha messo a segno cinque assist fino ad ora in Europa League, primo nella graduatoria (a cui ha aggiunto due gol quando ha giocato anche più avanzato).