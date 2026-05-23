Il club giallorosso deve produrre plusvalenze entro fine mese per rientrare nei paletti del FFP e chiede 45/50 milioni di euro per il centrocampista francese
Koné, torna il motorino di Gasp
Sono ore calde per il futuro di Manu Koné. Il centrocampista francese, che ha saltato il derby contro la Lazio di domenica scorsa per infortunio, sarà a disposizione di Gasperini domani sera nella trasferta decisiva contro l'Hellas Verona ma dovrebbe partire dalla panchina al Bentegodi. Koné resta comunque il grande obiettivo del centrocampo dell'Inter e ora, dopo essersi visti bloccare l'assalto la scorsa estate, i neroazzurri sembrano decisi ad affondare il colpo. Entro il 30 giugno, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma deve produrre plusvalenze per rientrare nei paletti del FFP e chiede 45/50 milioni di euro per il centrocampista. Non è da escludere l'inserimento di contropartite come Frattesi e Carlos Augusto, ma è più probabile che le operazioni restino slegate. L'Inter, infatti, potrebbe acquistare Koné entro il mese di giugno e cedere poi un suo calciatore in estate.
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