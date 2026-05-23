Sono ore calde per il futuro di Manu Koné. Il centrocampista francese, che ha saltato il derby contro la Lazio di domenica scorsa per infortunio, sarà a disposizione di Gasperini domani sera nella trasferta decisiva contro l'Hellas Verona ma dovrebbe partire dalla panchina al Bentegodi. Koné resta comunque il grande obiettivo del centrocampo dell'Inter e ora, dopo essersi visti bloccare l'assalto la scorsa estate, i neroazzurri sembrano decisi ad affondare il colpo. Entro il 30 giugno, come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma deve produrre plusvalenze per rientrare nei paletti del FFP e chiede 45/50 milioni di euro per il centrocampista. Non è da escludere l'inserimento di contropartite come Frattesi e Carlos Augusto, ma è più probabile che le operazioni restino slegate. L'Inter, infatti, potrebbe acquistare Koné entro il mese di giugno e cedere poi un suo calciatore in estate.