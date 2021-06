Roma, Grealish: “Spero di essere allenato da Mourinho”

Il centrocampista dell'Aston Villa auspica di poter collaborare in futuro con lo Special One

Il centrocampista dell'Aston Villa, Jack Grealish, uno dei talenti più importanti in Premier League ha parlato ai microfoni di TalksSPORT dal ritiro della Nazionale Inglese. Il calciatore, paragonato anche a Francesco Totti è stato accostato anche ad un altro talento del calcio mondiale proprio dal nuovo allenatore della Roma, José Mourinho: "Non mi piace fare paragoni, specialmente con un vincitore del Pallone d'Oro, ma Grealish mi ricorda Figo. L'ho allenato in diversi periodi della mia carriera ma l'ho avuto nella sua ultima stagione da giocatore all'Inter e anche nella sua ultima stagione era tipo, "dammi la palla e ti risolverò i problemi". Il modo in cui Grealish prende palla e attacca, subisce falli, subisce rigori, è molto potente, mi piace molto". A tal proposito, il centrocampista inglese: “È sempre bello quando le persone parlano di te, specialmente qualcuno come José Mourinho. Ha fatto cose incredibili per il calcio. Spero un giorno di poter essere allenato da lui". Il calciatore, classe 1995, è attualmente sotto contratto con l'Aston Villa fino al 2025, avendo rinnovato il contratto nel novembre del 2020. Gioca prevalentemente come ala sinistra ma viene utilizzato anche sul lato opposto o come trequartista ed è un abile uomo assist (12 nell'ultima stagione di Premier League). Lo scoglio per portarlo eventualmente nella capitale sarebbe rappresentato dal costo del suo cartellino, che è pari a 65 milioni di euro.