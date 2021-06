Grealish e il paragone con Totti: “Giocatore pazzesco, non ho le sue qualità”

Il centrocampista dell'Aston Villa ha parlato della presunta somiglianza calcistica con l'ex capitano della Roma

Già negli anni scorsi qualche appassionato di calcio aveva riscontrato delle somiglianze di gioco fra il centrocampista dell'Aston Villa Grealish e Francesco Totti. Proprio nella giornata di oggi, durante il ritiro della sua nazionale, è stata sottoposta questa somiglianza allo stesso calciatore inglese che ha espresso parole d'elogio nei confronti dell'ex capitano della Roma: "Totti? È stato un giocatore pazzesco che ho ammirato per tutta la sua carriera. Un giocatore pazzesco per il suo club e per la Nazionale Italiana. Non sono troppo sicuro di questo paragone, non credo che possa condividere certe sue qualità. Mi ricordo bene come giocava, l'ho visto tante volte quando ero più piccolo". Il centrocampista, capitano dei Villans dal 2016, è uno degli uomini più attesti della Nazionale Inglese per Euro 202o.