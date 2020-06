Roma, Fienga incontra l’agente di Pellegrini a Trigoria

L’agente di Lorenzo Pellegrini incontra la Roma. La situazione del centrocampista classe ’96 è una delle principali questioni da risolvere per il club giallorosso, con un rinnovo che non arriva a una clausola che non fa dormire sonni tranquilli. Tra la società e l’entourage di Pellegrini fino ad ora è rimasto tutto fermo, ma qualcosa in queste ore potrebbe essersi mosso. Oggi, come riporta ‘Sky Sport’ – l’agente del centrocampista, Giampiero Pocetta, è stato ricevuto nel centro sportivo di Trigoria dall’ad Guido Fienga. Le parti non sono ancora vicine, il giocatore aspettava la mossa della Roma e intanto altri club si sono affacciati per l’ex Sassuolo: Inter, PSG e Borussia Dortmund.