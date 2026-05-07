Manna-Roma: contatto con i Friedkin e incontro con Gasp. Ma ADL vuole 10 milioni

I proprietari giallorossi avrebbero anche formulato una prima offerta al ds del Napoli, che però non fa sconti per liberarlo. L'alternativa è Giuntoli

La Roma rompe gli indugi e accelera per il nuovo direttore sportivo. I Friedkin si sono mossi per Giovanni Manna: nei giorni scorsi c’è stato un contatto diretto tra i Friedkin e Manna, che ha visto anche Gasp . Un incontro considerato positivo da entrambe le parti, utile per approfondire idee, programmi e prospettive future.

La Roma - rivela Marco Juric su 'La Repubblica' - ha anche presentato al dirigente un’offerta economica ma il nodo principale resta il Napoli (ha ancora tre anni di contratto): la richiesta di De Laurentiis è attorno ai 10 milioni di euro. Sul tavolo Tony D'Amico e Cristiano Giuntoli, già contattato dai Friedkin che non erano convinti, ma lo status di svincolato è il grande jolly in mano al dirigente di Firenze.