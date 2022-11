Roma, il punto sul mercato di gennaio: dal sostituto di Karsdorp al centrocampista

Il recupero di Wijnaldum è fondamentale per dare armonia alla manovra, ma servono anche nuovi innesti, oltre a Solbakken

Redazione

Tiago Pinto pensa al mercato di gennaio per rinforzare la rosa della Roma. La tournée in Giappone ha messo in evidenza i limiti tecnici della squadra giallorossa. Le due amichevoli contro avversari modesti, che militano nel campionato giapponese, non hanno per niente soddisfatto Mourinho. Il portoghese ha accennato un mezzo sorriso al gol del 3-3 di Shomurodov contro lo Yokohama, che ha evitato la sconfitta. Ma è troppo poco. Il recupero di Wijnaldum è fondamentale per dare armonia alla manovra e servono anche nuovi innesti, oltre a Solbakken.

Alla ricerca del sostituto di Karsdorp

La priorità per il gm giallorosso è quella di trovare un sostituto a Karsdorp. Dopo lo strappo tra l'olandese e Mourinho sembra complicato ricucire il rapporto e, quindi, bisogna prendere un altro terzino. Le ipotesi che, al momento, si valutano dalle parti di Trigoria sono quattro. Il primo è Alvaro Odriozola, esterno di piede destro che ha giocato la scorsa stagione in Serie A con la Fiorentina e non trova spazio al Real Madrid. Un altro calciatore che già conosce il campionato italiano e può tornare utile ai giallorossi è Bartosz Bereszynski. Il terzino destro della Sampdoria attualmente è impegnato con la Polonia al Mondiale. Poi c'è Hector Bellerin, alla ricerca di continuità con il Barcellona, che è stato proposto a Mourinho dal procuratore Oscar Ribot. Il quarto in lista sarebbe un colpo per il futuro: Ivan Fresneda, classe 2004 del Valladolid valutato circa un milione di euro.

Inoltre, Pinto segue anche altre piste legate al difensore centrale. Il preferito del gm e di José Mourinho è Evan N'Dicka ('99) dell'Eintracht. Il club tedesco, però, per liberarlo a gennaio chiede circa 10 milioni di euro. Nel mirino della Roma c'è anche Strahinja Pavlovic, che sta giocando un buon Mondiale con la Serbia. Il classe 2001 mancino ha segnato un gol e servito un assist nelle 11 gare di Bundesliga con il Salisburgo. Andrebbe ad aggiungere centimetri (1,94 di altezza) alla Roma e permetterebbe al tecnico di Setúbal di far ruotare i suoi centrali.

Il preferito Frattesi e le alternative — L'obiettivo di Pinto per rinforzare il centrocampo della Roma è sempre Davide Frattesi. Ma occhio al Napoli. La squadra di Spalletti prenderebbe volentieri il 23enne del Sassuolo e la valutazione elevata del cartellino (non meno di 25 milioni) non sembrerebbe spaventare gli azzurri. Il centrocampista se dovesse scegliere andrebbe di corsa a Trigoria: "Sognavo di tornare a Roma ma non si è concretizzato". Le sue parole a Dazn. Ma le trattative di mercato non si fanno con il cuore. L'operazione non è semplice e il gm portoghese valuta anche delle alternative.

Uno degli ultimi profili analizzati è quello di João Lucas de Souza Cardoso, detto Johnny. In attesa del rientro di Wijnaldum, il classe 2001 dell'Internacional potrebbe rinforzare la mediana romanista. Il suo cartellino è valutato 7 milioni e il giocatore sarebbe disposto ad accettare uno stipendio inferiore ad 1 milione a stagione. Durante la tournée in Giappone, la Roma avrebbe sondato il terreno anche per Daichi Kamada. Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte e della nazionale nipponica a giugno si libererà a parametro zero e guadagna meno di mezzo milione all'anno. Un’occasione d’oro che Tiago Pinto vorrebbe cogliere al volo.

Riccardo Casoli