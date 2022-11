Roma, da Karsdorp a Shomurodov: servono le cessioni per finanziare il mercato

Il diktat è lo stesso di quest’estate: Pinto dovrà prima vendere e poi acquistare. Senza Champions e con i paletti imposti dalla Uefa non ci sono altre soluzioni

Daniele Aloisi

Il campionato è fermo da quattro giorni ma a Trigoria è già tempo di pensare al futuro. Domenica riprenderanno gli allenamenti mentre a gennaio ripartirà la Serie A. Mourinho spera di avere già a disposizione Solbakken. Il norvegese può considerarsi un nuovo calciatore della Roma anche se manca ancora qualche dettaglio. Basta solo lui per far felice il mister? Assolutamente no e Pinto lo sa bene. Il gm portoghese proverà con un ‘mercatino’ a regalare qualche tassello da aggiungere alla rosa. Il diminutivo dato da José non è per la qualità dei giocatori ma per i soldi spesi in estate (7 milioni). Il club non può permettersi spese folli ed è sotto osservazione della Uefa. I giallorossi nei prossimi 4 anni dovranno rientrare nei vincoli previsti dalla federazione, in caso contrario dovranno pagare una multa da 30 milioni.

La Roma è sotto il monitoraggio per il fair-play finanziario e una non qualificazione in Champions complicherebbe ancor di più le cose. Quindi anche a gennaio si dovrà pensare prima alle cessioni e poi agli acquisti. Sul tavolo di Pinto sono arrivate diverse offerte per Karsdorp e Shomurodov. Sull’olandese si sono mosse Juventus e Bologna. Il club rossoblù, insieme alla Sampdoria, ha chiesto informazioni anche per l’ex Genoa. Capitolo Vina, il terzino piace in Europa e durante la pausa per il Mondiale potrebbe affacciarsi di nuovo il Galatasaray. Il diktat è sempre lo stesso di quest’estate: non verranno prese in considerazioni offerte di prestito senza diritto o obbligo di riscatto. L’obiettivo è quello di monetizzare il più possibile e abbassare il monte ingaggi.

Aouar e Bellerin, i nomi per il mercato in entrata — La telenovela Solbakken è giunta alla conclusione. L’esterno norvegese sbarcherà nella capitale nelle prossime settimane e diventerà un nuovo calciatore giallorosso. Ma solo lui non basta, Mourinho ha ribadito più volte che alla squadra manca Mkhitaryan. Un acquisto a centrocampo verrà fatto e il nome è quello di Aouar. Il francese ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e già a luglio c’erano stati dei contatti con Pinto. Rappresenta una ghiotta opportunità per la Roma che potrebbe prenderlo a un prezzo stracciato. Interesse anche per Hjulmand del Lecce ma il club salentino difficilmente si priverà del giocatore a gennaio e la richiesta è molto alta (20 milioni). Karsdorp andrà via, l’olandese ha rotto con squadra e ambiente e dovrà cercarsi una nuova destinazione. Sulla destra piace Bellerin e c’è già stata una richiesta al Barcellona per capire la fattibilità di un’operazione con la formula del prestito secco fino a giugno.

Da Reynolds a Maitland-Niles: vietato commettere gli orrori degli anni passati — Terzino destro cercasi. In casa Roma visto l’imminente addio di Karsdorp si dovrà tornare sul mercato per rinforzare quella zona di campo. Oltre a Bellerin è stato proposto Bereszynski e per il futuro piacciono Holm dello Spezia, Mazzocchi della Salernitana e Klostermann del Lipsia. L’importante sarà non ripetere gli errori delle passate sessioni di mercato. Negli ultimi anni sono arrivati Reynolds e Maitland-Niles. Entrambi si sono rivelati dei flop, l’americano ora è in prestito in Belgio mentre l’ex Arsenal sta trovando pochissimo spazio al Southampton. Pinto in questi anni ha imparato dai suoi errori. Non parla più fuori Trigoria e non si è più dato voti al mercato. Adesso i tifosi e soprattutto Mourinho si aspettano una sessione di riparazione all’altezza dello Special One.