Roma, Friedkin scatenato: arriva Wijnaldum, e pure Bailly è a un passo

II presidente ha fatto rotta verso Parigi e chiuso l'accordo per l'olandese. In arrivo anche il difensore in prestito dallo United

Francesco Balzani

Dalle rose ai tulipani. L’estate della Roma è nel pieno della sua fioritura e dopo la festa per Dybala si appresta a vivere l’arrivo di Georginio Wijnaldum. L’accordo col giocatore è stato trovato due giorni fa, quello col Psg ha subito in mattinata l’accelerazione decisiva. Dan Friedkin è volato a Parigi e conta di tornare con l’olandese a bordo verso la capitale. La Roma ha vinto il braccio di ferro anche grazie alla volontà di Gini che si è ridotto lo stipendio fino a 7 milioni. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto sui 10-12 milioni vincolato a presenze che potrebbero far scattare l’obbligo. Lo stipendio per il primo anno sarà pagato per metà dal Psg, poi (in caso di riscatto) scatterà il Decreto Crescita. L'ufficialità potrebbe arrivare il primo agosto ma lo sbarco con visite mediche dell'olandese avverranno in questa settimana.

Insomma un’altra operazione da Oscar per la Roma che si appresta a consegnare a Mourinho un centrocampista di fama internazionale con tanta voglia di riscatto dopo l’annata grigia al Psg. Il giocatore ha tolto l'immagine del profilo con la maglia del club francese dalle sue pagine social. Un altro segnale fondamentale. Così come lo sono i like di Bailly ai post della Roma. Il difensore ivoriano può arrivare con la stessa formula e lo stesso stipendio pagato per buona parte dal Manchester United.