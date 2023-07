Roma, sfuma Frattesi: l’Inter accelera e raggiunge l’accordo verbale col Sassuolo

Né Milan, né Roma. Davide Frattesi si avvicina fortemente all'Inter. Il club nerazzurro infatti sta per trovare l'accordo verbale con il Sassuolo per il centrocampista come riporta Sky Sport. Secondo Fabrizio Romano le trattative sono alle battute finali con termini personali concordati. Ovvero con il sì del giocatore a raggiungere Milano. Nonostante le voci degli ultimo giornio Frattesi è sempre stato l'obiettivo principale dell'Inter per sostituire Marcelo Brozović. l giocatore si trasferirà in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro più bonus e il cartellino di Mulattieri, valutato 8 milioni di euro. Un rilancio decisivo. La Roma incasserà il 30% della rivendita, quindi all'incirca 10 milioni di euro. Mancano solo gli ultimi dettagli poi Frattesi diventerà il nuovo centrocampista di Simone Inzaghi.