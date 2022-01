Roma, ecco il regista! Oliveira è sbarcato a Ciampino. Ora visite e firma – VIDEO

Il portoghese 29enne è finalmente nella capitale. E sarà subito impiegato da Mourinho col Cagliari

Oggi è il giorno di Sergio Oliveira.Il calciatore portoghese è sbarcato nella Capitale alle 11,39 all’aeroporto di Ciampino. Ora svolgerà le visite mediche e poi sarà a Trigoria per firmare il suo contratto. Il centrocampista, ormai ex Porto, si aggregherà alla squadra di Mourinho con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 15 milioni di euro. Lo Special One avrà quindi il centrocampista tanto richiesto già nel mercato estivo e potrebbe già schierarlo domenica nella sfida dell’Olimpico contro il Cagliari anche per l’assenza di Cristante che è squalificato.

11,45: E’ appena sbarcato a Roma Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese è atterrato alle 11,39. Piumino nero e tuta, con uno zaino sulle spalle, il 29enne si sottoporrà ora alle visite mediche e poi alla firma del contratto da 2,5 milioni a stagione. Mourinho conta di averlo subito a disposizione. Ad attenderlo solo una ventina di cronisti e addetti ai lavori.

Ore 11,05: Il volo del giocatore arriverà in ritardo: in questo momento l'aereo si trova sopra la Sardegna e l'atterraggio è previsto alle ore 11:25, non più alle 11:10.

Ore 9,30: Come scrive il sito del quotidiano Record Sérgio Oliveira ha fatto le valigie per la Roma ed è arrivato intorno alle 8 nell'area Vip dell'aeroporto Francisco Sá Carneiro di Oporto. Dopo una lunga attesa dovuta alle procedure anti-Covid, è entrato nei locali dell'aeroporto dopo aver salutato la moglie Cristiana Pereira. Il suo atterraggio a Ciampino è previsto per le 11,10.