Roma, dopo il Manchester nuovi incontri con Sarri: richiesta da 4-4,5 milioni

Giorni caldissimi nella trattativa per l'ex tecnico della Juventus, che chiede un triennale

Sono giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore della Roma. Sta entrando nel vivo la trattativa tra i giallorossi e Maurizio Sarri, che potrebbe vivere un capitolo decisivo nei prossimi giorni. Come riporta 'calciomercato.it', dopo il match contro il Manchester United sono previsti nuovi incontri tra il general manager della RomaTiago Pinto e l'entourage dell'ex allenatore della Juventus. La richiesta di Sarri, che spinge per arrivare in giallorosso preferendolo al Tottenham, è di un contratto biennale con opzione per un'altra stagione o un triennale, con ingaggio intorno ai 4-4,5 milioni di euro annuali. Nel frattempo Allegri, che oggi era a Roma, avrebbe deciso di aspettare la Juventus o un top club prima di annunciare la sua scelta definitiva per il ritorno in panchina.