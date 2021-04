Roma, dall’Inghilterra: Ancelotti vuole convincere l’Everton a trattenere Olsen

Olsen a titolo definitivo all’Everton è ancora una possibilità. L’alleato, per la Roma, è proprio il tecnico del club inglese Carlo Ancelotti. Secondo il portale liverpoolecho.co.uk l’allenatore italiano stravede per il portiere, tanto da aver ribadito ai vertici societari la propria volontà di acquistarlo a titolo definitivo a partire dal prossimo mercato estivo. Lo svedese si è trasferito dallo scorso giugno oltremanica in prestito secco per una stagione dopo l’esperienza annuale con la maglia del Cagliari.

Olsen è stato apprezzato sin da subito da Ancelotti, che lo considera un estremo difensore di assoluta affidabilità. Un’investitura importante arrivata nonostante le tante difficoltà degli ultimi mesi, condizionati dagli infortuni e da uno spiacevole episodio domestico. Come accaduto al difensore della Roma Smalling, anche il portiere è infatti stato vittima di un’intrusione domestica da parte di alcuni rapinatori, che lo hanno minacciato con un machete. Una vicenda shockante che non sembra aver tuttavia spento la voglia del giocatore di restare in Premier League.