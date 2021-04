Smalling, shock dopo la rapina e le chiamate alla polizia: “Aiuto, sono tornati”

Smalling è sotto shock. La rapina subita lo scorso venerdì ha profondamente scosso il difensore della Roma e la compagna Sam Cook, tanto da spingerli a chiamare più volte la polizia temendo nuove intrusioni nella loro abitazione in zona Appia Antica. Un grande spavento che, come riporta Romina Marceca sull’edizione romana di Repubblica, starebbe spingendo la famiglia a valutare con forza il trasloco in un’altra dimora. Due giorni fa, intanto, una ditta che si occupa di sicurezza domestica è rimasta fino a sera a vigilare la residenza dell’inglese.

Il giocatore, dopo la sconvolgente intrusione di 3 rapinatori armati che lo hanno costretto ad aprire la cassaforte in presenza della moglie e del figlio, ha sfruttato Instagram per ringraziare tutti dei messaggi di affetto e vicinanza. Anche il forte scossone, oltre alle condizioni fisiche non ottimali, ha spinto Fonseca a non prendere in considerazione una sua convocazione per la gara con il Torino, in programma oggi alle 18.