Roma, continua il pressing per Musso: pronto un quadriennale da 1,8 milioni

Continua il pressing della Roma su Juan Musso, portiere dell’Udinese che piace molto al club giallorosso. L’estremo difensore argentino è da tempo sulla lista dei possibili eredi di Pau Lopez e Mirante, e l’interesse non è scemato nemmeno con l’arrivo di Tiago Pinto, pronto a offrire al giocatore, riporta “Calciomercato.com”, un contratto quadriennale da 1,8 milioni a stagione. Ottenere il sì di Musso non dovrebbe essere difficile (il portiere si è già espresso riguardo all’interessamento della Roma), più complicato sarà invece trovare l’accordo con l’Udinese. I bianconeri chiedono almeno 20 milioni, per questo motivo nella trattativa verrebbe inserito uno tra Diawara e Carles Perez. Possibile che venga proposto pure il prestito di qualche giovane, come Tommaso Milanese, che si è messo in mostra con la prima squadra nell’ultima fase a gironi di Europa League. Le alternative a Musso sono le solite: Silvestri in pole, poi i più cari Meret e Gollini.