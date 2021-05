Roma, con Sarri l’ultimo incontro a gennaio. Trattativa da portare avanti

I Friedkin lo reputano ancora un obiettivo ma ci sono tante cose ancora di cui parlare, come le strategie, il mercato e anche l'ingaggio

L'avventura di Fonseca alla Roma è al capolinea e quello di Sarri sembra il profilo più adatto per la società. Come fa sapere Sky Sport, l'ultimo incontro con l'allenatore ex Chelsea e Juve risale a gennaio. I Friedkin lo reputano ancora un obiettivo ma ci sono tante cose ancora di cui parlare, come le strategie, il mercato e anche l'ingaggio. Con gli ultimi risultati negativi di Fonseca probabilmente tutto questo sarà accelerato, in modo da poter pianificare anche il calciomercato estivo con calma. Si dovrà ripartire dai pilastri come Mancini, Spinazzola, Cristante (che piace molto a Sarri), Pellegrini e ovviamente Zaniolo, che sarà l'esterno del 4-3-3 se l'accordo dovesse diventare reale. Veretout è insostituibile e resterà.