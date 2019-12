Roma, che concorrenza per Smalling: Arsenal pronto a offrire 15 milioni

Le prestazioni di Chris Smalling hanno attirato l’attenzione dei grandi club in Italia e in Inghilterra. Il difensore inglese – che si è infortunato al ginocchio e potrebbe aver chiuso il suo 2019 – sta facendo benissimo con la Roma, tanto da convincere Petrachi a cominciare la trattativa con il Manchester United per portarlo definitivamente nella capitale a giugno, quando terminerà l’anno di prestito. Oltre a Inter e Juventus, secondo il “Mirror” c’è forte l’interesse dell’Arsenal, che avrebbe già fatto un’offerta di 15 milioni di euro (13 milioni di sterline) per il cartellino del difensore. Qualche giorno fa anche l’allenatore dello United Solskjaer aveva detto: “Chris in estate tornerà da noi”.