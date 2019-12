Roma, altri due infortuni: problema al ginocchio per Smalling, contusione al piede per Pellegrini

Due brutte notizie per la Roma e per Fonseca. Chris Smalling e Lorenzo Pellegrini saranno indisponibili per l’ultima partita del girone di Europa League contro il Wolfsberger. Il difensore inglese si è infortunato al ginocchio: per lui trauma contusivo distrattivo al ginocchio sinistro mentre per Pellegrini contusione al piede sinistro. La buona notizia è che non si tratta di quello operato, che invece è quello destro. Lo stop di Smalling è quello più serio: difficile possa tornare nel 2019, l’appuntamento è per gennaio. Lorenzo invece cercherà di recuperare per la prossima partita di campionato contro la Spal.

I due oggi – nel corso del secondo allenamento della settimana dopo il pareggio di San Siro contro l’Inter – hanno lavorato in palestra, mentre il resto della squadra si è concentrata sul lavoro tattico. Lavoro a parte consueto per Pastore, Kluivert e Santon oltre agli infortunati di lungo corso Cristante e Zappacosta. Fazio e Pau Lopez sono recuperati.