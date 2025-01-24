Un attaccante segna se la squadra gira. Un vecchio assioma del calcio che non è mai cambiato nel corso degli anni a meno che l’attaccante non si chiami Maradona o Cristiano Ronaldo. Eccezione, invece, non può fare Artem Dovbyk che un attaccante top probabilmente non lo è. Anche ieri contro l’AZ l’ucraino ha palesato problemi di comunicazione e cattiveria, ma va detto che le palle buone sono state davvero poche. Al netto di questo Artem dimostra anche un po’ di stanchezza, fin qui ha giocato 2031 minuti, tanti per un attaccante. Più di lui nella Roma, infatti, hanno giocato solo Svilar, Mancini, Angelino e Ndicka. Serve un vice, uno vero non ce ne voglia Shomurodov. “Lo stiamo cercando”, ha ammesso ieri Ranieri. Ma dopo 20 giorni di mercato non è stato trovato, eppure era una delle priorità della presunta rivoluzione dei Friedkin.

Da Beto a Lucca, le possibili piste

Chi rimane? Oltre alle sorprese i nomi fatti sono quelli di Beto, Raspadori, Kalimuendo e Laborde. Ma nessuno di questi sembra vicino anche perché sul napoletano è ormai forte il pressing dell’Atalanta. Piace anche Esposito dell’Empoli che però gradirebbe, per tante ragioni, più il Napoli pronto a piombarci in caso di cessione di Raspadori. E la Roma? Attende, forse troppo. Anzi sicuramente troppo. Piace Lorenzo Lucca, ma è un affare più da infradito estive che da cappotto invernale. Monitorato anche Emanuel Emegha dello Strasburgo, fin qui 7 gol in 13 partite di Ligue 1 per il gigantesco attaccante olandese. Nel frattempo Dovbyk deve fare i conti con numeri agro dolci: 11 gol in 27 gare non pochi al primo anno in Italia, ma nelle partite che contano l'ucraino non è mai stato decisivo. Tutti i gol sono arrivati contro medio piccole (2 alla Samp in Coppa Italia, 2 al Genoa poi uno con Udinese, Monza, Verona, Parma e Bologna in campionato a cui si aggiungono Bilbao e Dinamo Kiev).