Riso (ag. Frattesi): “La preferenza è sempre stata l’Inter. L’accordo è vicino”

A confermare la riuscita dell'operazione che vedrà il giovane centrocampista approdare in nerazzurro la prossima stagione, è stato il suo stesso procuratore: "È questione di dettagli"

È ormai prossimo alla chiusura il tormentone legato a Davide Frattesi. L'uomo del mercato estivo, corteggiato da tante squadre di Serie A, è vicino all'approdo all'Inter. A confermarlo è stato il suo stesso procuratore, Giuseppe Riso, che dopo un lungo summit nella sede dei nerazzurri, ai microfoni di calciomercato.it, ha dichiarato: "Siamo molto vicini alla chiusura. Le società troveranno l'accordo, ma è questione di dettagli. C'è grande soddisfazione per la nuova tappa che sta per cominciare, Davide ci teneva tanto. Aspettiamo che le società concludano le ultime cose e poi diamo l'ok. L'Inter è sempre stata la sua preferenza".