In mattinata Mile Svilar è atterrato a Fiumicino (così come Gasperini) per trovare finalmente l'accordo per il rinnovo e chiudere la trattativa. Come riporta Sky Sport, l'incontro "chiarificatore" si è concluso in maniera positiva (il confronto è servito a stemperare diversi malintesi di carattere economico) ma manca ancora l'intesa. La volontà di entrambe le parti rimane quella di continuare insieme e oggi oltre all'entourage del portiere era presente anche Claudio Ranieri, che si sta rivelando fondamentale grazie al suo contributo. La richiesta dell'agente di Svilar è chiara: 3 milioni di euro più bonus senza commissioni o clausole rescissorie. La Roma non ha ancora accettato ma le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni per tentare di chiudere definitivamente l'accordo e prolungare il contratto che lega il portiere alla Roma.

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