Le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni per tentare di chiudere definitivamente l'accordo e prolungare il contratto
Svilar arriva a Roma con l'agente: la reazione alla domanda sul rinnovo
In mattinata Mile Svilar è atterrato a Fiumicino (così come Gasperini) per trovare finalmente l'accordo per il rinnovo e chiudere la trattativa. Come riporta Sky Sport, l'incontro "chiarificatore" si è concluso in maniera positiva (il confronto è servito a stemperare diversi malintesi di carattere economico) ma manca ancora l'intesa. La volontà di entrambe le parti rimane quella di continuare insieme e oggi oltre all'entourage del portiere era presente anche Claudio Ranieri, che si sta rivelando fondamentale grazie al suo contributo. La richiesta dell'agente di Svilar è chiara: 3 milioni di euro più bonus senza commissioni o clausole rescissorie. La Roma non ha ancora accettato ma le parti si aggiorneranno nei prossimi giorni per tentare di chiudere definitivamente l'accordo e prolungare il contratto che lega il portiere alla Roma.
L'attacco di Stojkovic (CT Serbia) e la moglieUna giornata decisamente turbolenta per Svilar, atterrato stamattina a Roma per trovare un accordo sul rinnovo che non è ancora arrivato. Dalla Serbia, invece, è arrivata la bordata del CT Stojkovic che ha chiarito la situazione riguardo alla sua non convocazione: "Ha sbagliato strada, è colpa sua. Non vuoi difendere per la Serbia, vuoi andare per il Belgio? Ottimo, tanti auguri. Dipende da lui. Forse la fidanzata non è molto interessata alla Serbia...". Mile ha già esordito con la nazionale maggiore serba e al momento, secondo il regolamento FIFA, non può rappresentare il Belgio in competizioni ufficiali.
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