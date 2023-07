Rice blocca Scamacca, Moyes: “Finché non va all’Arsenal non possiamo pianificare”

La Roma aspetta l'apertura del West Ham al prestito per Scamacca. Un ok che difficilmente arriverà, dal momento che gli Hammers vorrebbero cederlo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Intanto, però, sul mercato i londinesi sono sostanzialmente bloccati in questo momento a causa del ritardo nella chiusura dell'affare Rice. L'operazione è fatta da giorni, anzi da settimane, con l'Arsenal che pagherà 105 milioni di sterline. Ma di ufficialità ancora niente. Per la frustrazione del manager del West Ham David Moyes:"Fino a quando non sarà chiuso, noi non possiamo pianificare nulla. Tutti conoscono la situazione - ha detto a 'Sky Sports UK' -, ci aspettiamo che accada qualcosa. Anche voi avete detto che la trattativa è stata definita due settimane fa, ma non è ancora chiusa". Un silenzio che, stando a quanto dice Moyes, condiziona anche tutto il resto del mercato. Scamacca compreso.