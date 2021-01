Reynolds verso la Roma, parla Foggia (ds Benevento): “Discorso economico e di volontà”

Oltre al colpo El Shaarawy in dirittura d’arrivo, la Roma sta per chiudere anche l’affare Bryan Reynolds. Il terzino americano del Dallas sembrava a un passo dalla Benevento, che lo avrebbe preso in collaborazione con la Juventus. Nelle ultime ore i capitolini hanno piazzato il sorpasso e a confermarlo è stato anche il ds della ‘Strega’ Pasquale Foggia: “E’ un discorso sia economico che di volontà del calciatore e anche società – ha detto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del match col Torino -. Non ci sono rimasto male, anche perché le operazioni si chiudono solo con la firma dei calciatori”.