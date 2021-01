El Shaarawy è a Roma: accordo a un passo, visite mediche nelle prossime ore

El Shaarawy è pronto a vestire nuovamente la maglia della Roma. Questa mattina il Faraone è sbarcato nella capitale in arrivo da Duba, dove ha svolto la preparazione vista la pausa del campionato cinese. L’accordo con lo Shanghai Shenhua per il ritorno in giallorosso è a un passo ( quello col giocatore, invece, è totale) e domani dovrebbe svolgere le visite mediche a Villa Stuart, dopo la ‘toccata e fuga’ effettuata già oggi per effettuare il tampone Covid. Le tempistiche dei test di idoneità, in ogni caso, sono legate chiaramente al risultato del tampone a cui ovviamente il calciatore si è dovuto sottoporre, essendo arrivato dall’estero. El Shaarawy – che ha rescisso con lo Shanghai Shenhua – firmerà un contratto di due anni e mezzo a 3,5 milioni di euro a stagione.



“Dubai, mi mancherai ma è tempo di andare”. Così Stephan El Shaarawy saluta gli Emirati Arabi Uniti e (ri)abbraccia la capitale. L’attaccante dello Shanghai Shenhua ha lasciato Dubai ed è tornato oggi a Roma. Complice la fine del campionato cinese, il Faraone ha svolto a Dubai una preparazione intensa, per farsi trovare pronto nel caso di una chiamata dall’Europa, in particolare dal club giallorosso. Le trattative sono andate avanti dopo che c’è stato un netto riavvicinamento tra le parti coinvolte nell’operazione e l’apertura da parte dello Shanghai Shenhua, che otterrebbe un bonus legato al numero di presenze del giocatore. Da stabilire con certezza ora i dettagli dell’affare.