Reynolds, parla il padre: “L’accordo con il Westerlo non è stato ancora raggiunto”

Reynlods è a un passo dal lasciare la Roma, ma nelle ultime ore la trattativa con il Westerlo si è bloccata. I giallorossi hanno accettato l'offerta da 3,5 milioni di euro e il 25% sulla futura rivendita. Manca ancora l'intesa con l'agente del terzino. Queste le parole del padre del calciatore ai microfoni di RomaPress: "L'accordo totale non è ancora stato raggiunto, la trattativa è in corso". Pinto spera che la situazione possa sbloccarsi il più presto possibile per avere soldi da investire nel mercato in entrata. Intanto il gm portoghese è atteso nel pomeriggio in Algarve.