Psg, Renato Sanches convocato per la tournée in Asia: out Paredes e Wijnaldum

C'è un vero e proprio terremoto in corso in casa Paris Saint Germain e la Roma ne è spettatrice interessata. La squadra francese, infatti, è pronta a partire per la tournée in Asia dove svolgerà la seconda parte del suo ritiro pre campionato. La società parigina ha diramato la lista dei convocati che andranno in Giappone e mentre Renato Sanches è tra i presenti, mancano all'appello sia Paredes che Wijnaldum. Se il centrocampista portoghese è un obiettivo dichiarato in ottica mercato per i giallorossi e questa notizia potrebbe un po' raffreddare gli animi, l'assenza degli altri due potrebbe fornire alcuni indizi per il futuro. Sia Paredes che Wijnaldum, nelle ultime ore, sono stati accostati nuovamente alla Roma per un possibili ritorno nella Capitale. Tra gli assenti illustri figura anche Mbappe, in rotta con il club.