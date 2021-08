PSG, Pochettino: “Icardi è importante, non pensiamo alla sua partenza”

Le parole dell'allenatore: "Si sa che nel calcio può accadere qualsiasi cosa ma non ci sono motivi che fanno pensare a una sua partenza"

Alla vigilia della sfida di Ligue 1 del PSG contro lo Strasburgo, e dopo la presentazione di Leo Messi come nuovo giocatore parigino, Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa. Tra i tanti argomenti trattati anche l'eventuale cessione di Mauro Icardi, accostato alla Roma: "Icardi è un giocatore importante, si sa che nel calcio può accadere qualsiasi cosa ma non ci sono motivi che fanno pensare a una sua partenza". I giallorossi per il dopo Dzeko stanno provando il blitz perAbraham, che però ha altre richieste dalla Premier League.